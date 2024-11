Guvernul aloca la pensii 1,6 miliarde lei din fondul de rezerva, pentru a acoperi integral platile in decembrie

Guvernul are pe masa in sedinta de astazi suplimentarea cu 1,6 miliarde de lei a bugetului de pensii si asistenta sociala, astfel incat sa asigure toti banii necesari pentru plata pensiilor recalculate si in luna decembrie. Fara aceasta suplimentare, Ministerul Muncii avea disponibili pentru decembrie 9,39 miliarde de lei pentru pensii, dar avea nevoie pentru plati de 10,98 miliarde lei.In urma suplimentarii, bugetul pe capitolul asistenta sociala urca la 136,22 miliarde lei, de la 134,62 ... citește toată știrea