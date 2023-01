Guvernul aloca mai multe fonduri pentru educatie

Guvernul a mai pus cativa lei pentru domeniul educatiei si anunta ca astfel de initiative vor mai avea loc in viitorul apropiat. Costul standard pentru fiecare anteprescolar, prescolar sau elev pentru anul in curs creste de la 6.386 de lei la 6.834 de lei in baza unei hotarari aprobate de Executiv. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria: "Guvernul a decis fonduri mai consistente alocate educatiei. Prin hotararea aprobata astazi, costul ... citeste toata stirea