Premierul desemnat Marcel Ciolacu si membrii Cabinetului sau asteapta, astazi, votul de investitura al plenului Parlamentului pe componenta propusa, dar si votarea programului de guvernare propus. Sedinta plenului reunit are loc dupa ce, ieri, am asistat la o audiere pe repede inainte a tuturor candidatilor pentru functia de ministru, toti acestia primind aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.Ceea ce in statele civilizate pare o misiune dificila pentru persoanele nominalizate ... citeste toata stirea