Numarul posturilor ocupate din sectorul public a crescut in aprilie cu 2.260 locuri, la 1,279 milioane, in contextul in care sistemul bugetar a accelerat angajarile inainte ca Guvernul sa instituie, in luna mai, restrictii in ceea ce priveste concursurile de ocupare a posturilor vacante, releva datele analizate de Profit.ro. Dupa cateva luni de scadere, numarul de bugetari a revenit pe crestere in martie, cu un plus de 470, urmat de aprilie cu peste 2.000.Guvernul PNL/PSD/UDMR, condus de ... citeste toata stirea