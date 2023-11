Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de ordonanta care stabileste ca autoritatilor/institutiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative prin care sa stabileasca drepturi de natura salariala suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica. Masura vine in contextul in care Guvernul are dificultati in a controla deficitul bugetar pe final de an.UPDATE Proiectul a fost aprobatGuvernul a luat in ultimele luni decizii privind ... citeste toata stirea