Guvernul legifereaza traseismul politic

Guvernul va legifera traseismul politic, astfel ca primarii si presedintii de consilii judetene vor putea sa treaca la alt partid fara sa-si piarda mandatul, cu cel mult 60 de zile inainte de scrutinul din 9 iunie si pana la data intrarii in exercitiul mandatului, care va avea loc in toamna, potrivit proiectului de ordonanta de urgenta pus in dezbatere, vineri, pe site-ul SGG, act normativ prin care se reglementeaza desfasurarea in comun a alegerilor locale si europarlamentare.Potrivit ... citește toată știrea