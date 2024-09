Guvernul Marcel Ciolacu a adaugat 76 mld. lei (15 mld. euro) la datoria publica a Romaniei in prima jumatate din 2024, arata cele mai recente date publicate de Ministerul de Finante. Astfel, datoria publica a tarii ajuns la 860 mld. lei (170 mld. euro), adica 51,4% din PIB-ul Romaniei.Cea mai mare parte a datoriei publice este datoria pe termen lung, care inseamna 809 mld. lei. In ceea ce priveste moneda in care au fost contractate imprumuturile, datoria in lei a tarii este de 400 mld. lei, in ... citește toată știrea