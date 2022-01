Guvernul respinge initiativa unor deputati referitoare la plafonarea tarifelor RCA, sustinand punctul de vedere al ASF

Ministerul Finantelor sustine punctul de vedere al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) referitor la initiativa parlamentara privind plafonarea tarifelor RCA, care considera ca proiectul de lege introduce in mod evident o serie de masuri in contradictie cu prevederile legislatiei europene, pentru care Romania are deja deschisa o procedura de infringement, continuarea demersurilor de adoptare a acesteia atragand riscul ca Romania sa fie sanctionata de catre Curtea Europeana de Justitie. ... citeste toata stirea