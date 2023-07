In conditiile in care coalitia PSD-PNL sustine ca va taia 200.000 de posturi neocupate in sistemul bugetar, ceea ce ar insemna o economie de 8 miliarde lei pentru bugetul de stat, Guvernul a aprobat, ieri,norganizarea si functionarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), institutie care va gestiona companiile de stat si in care vor fi angajate 100 de persoane. Mai mult, nota de fundamentare a hotararii de guvern arata ca personalul angajat ... citeste toata stirea