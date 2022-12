Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de maine proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul viitor

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de maine proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2023, informeaza Agerpres.Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat ieri de Ministerul Finantelor.Produsul Intern Brut (PIB) in ... citeste toata stirea