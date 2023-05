Anton Hadar, lider al Federatiei Nationale Sindicale "Alma Mater" din Romania, a anuntat duminica, dupa negocierile de la Palatul Victoria ca invatamantul superior romanesc de stat intra si el in greva, de luni: De la ora 11.00 la 13.00 va fi organizata greva de avertisment, vor fi aproape 10.000 de salariati in greva, a spus sindicalistul."Invatamantul superior romanesc de stat intra si el in greva, de maine, de la ora 11.00 la 13.00 va fi organizata greva de avertisment. Vor fi aproape 10. ... citeste toata stirea