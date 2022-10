Haos in politica de la Londra. Cand pietele nu te cred, nimic nu e de facut

a(Trade Mark) Premierul britanic Elisabeth Truss a demisionat la doar 44 de zile de la investitura.Un parcurs ca al unui meteorit. La 47 de ani, Liz Truss parea un om politic de viitor. Cu convingeri politice de dreapta, membra a Partidului Conservator, fost ministru de externe in guvernul Johnson, ea si-a castigat postul de sef al conservatorilor, deci si pozitia de prim-ministru, in urma unui program de reduceri de taxe. Asa numitul "Trickle down" ar insemna ca, daca reduci taxele celor ... citeste toata stirea