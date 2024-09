HARTA Vremea se schimba radical in Romania. Cod portocaliu de ploi abundente. Zonele vizate

Meteorologii anunta ca, de sambata seara, in Banat, Crisana, Maramures, vestul Transilvaniei si la munte vor fi ploi si furtuni, fiind emis Cod galben. De duminica dimineata, toata tara se va afla sub incidenta unui Cod galben de ploi si vant, iar vremea se va raci. In nordul si estul Olteniei, in Muntenia, in Carpatii Meridionali si Orientali va fi Cod portocaliu de ploi abundente, cu acumularea a 50-90 l/mp si izolat peste 100 l/mp. Si in Capitala, vremea se va raci de duminica si vor fi ploi, ... citește toată știrea