Dan Robinson, cel care ocupa functia de managing director HEINEKEN Romania de cinci ani, va prelua un nou rol in cadrul Grupului HEINEKEN, care va fi comunicat in perioada urmatoare, dupa cum anunta compania.ZF a scris astazi ca Dan Robinson va fi inlocuit la conducerea companiei de catre Thibaut Boidin, care se alatura HEINEKEN Romania din actuala pozitie de Chief Transformation Officer pentru Regiunea Europa.Thibaut va fi numit in noul rol de managing director HEINEKEN Romania incepand cu ... citeste toata stirea