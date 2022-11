Ian Goldin, profesor de globalizare la Universitatea Oxford, invitat special la Gala ZF din 24 noiembrie, ora 19.00: Pandemia a facut lupta impotriva inegalitatii mai importanta ca niciodata

Pandemia a adancit prapastia dintre cei bogati si cei saraci, insa prin cooperare putem recladi o lume mai sustenabila, scrie profesorul Ian Goldin intr-o opinie publicata de Financial Times.Urgenta legata de climat si criza COVID-19 au in comun esecul celor mai mari puteri ale lumii in a colabora. Aceste crize au exacerbat inegalitatile legate de sanatate, nutritie, gen, etnie si venituri.Crizele la scara mondiala au consecinte deosebit de devastatoare pentru cei saraci. Pandemia a adancit ... citeste toata stirea