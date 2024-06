ICCJ a admis cererea de reabilitare judecatoreasca a Monicai Iacob Ridzi

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea de reabilitarea judecatoreasca a Monicai Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului si Sportului, condamnata in 2015 la cinci ani de inchisoare in dosarul "2 Mai", in care a fost judecata pentru abuz in serviciu in forma calificata, fals intelectual si participatie improprie de acces fara drept la un sistem informatic. Decizia magistratilor nu este definitiva."Admite cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de persoana condamnata ... citește toată știrea