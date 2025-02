Ideile asa-zisului Program "Romania Occidentala"

Asa-zisul Program "Romania Occidentala", de fapt pare sa nu fi fost niciodata formalizat intr-un document programatic oficial, similar unui plan guvernamental, pare sa nu fie un Program de tara consemnat intr-un document, ci o viziune politica si strategica prezentata cu 12 ani in urma, in 2013, de Iulian Fota, care urmareste sa contureze directia de dezvoltare a Romaniei ca stat modern si integrat in structuri occidentale. Acest program nu este un document oficial scris, ci o formulare a unor ... citește toată știrea