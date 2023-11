Tarile est-europene au o problema de competitivitate pe fondul majorarilor salariale succesive din ultimii ani, iar investitiile straine directe de care beneficiaza ar putea avea de suferit, se arata intr-un studiu recent realizat de IESEG School of Management, preluat de publicatia franceza Les EchosPotrivit sursei citate, Eric Dor, directorul de studii economice la IESEG School of Management, subliniaza ca in tarile est-europene, cresterea costurilor salariale "a fost net superioara celei ... citeste toata stirea