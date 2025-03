Ilie Bolojan: "Biroul Paralamentului European la Chisinau, un pas important in integrarea Moldovei in UE"

Presedintele interimar Ilie Bolojan sustine deschiderea biroului de legatura al Parlamentului European la Chisinau, considerand acest demers un pas semnificativ in procesul de integrare a Republicii Moldova in Uniunea Europeana, potrivit Agerpres. El a subliniat, de asemenea, rolul esential al biroului in sprijinirea luptei impotriva dezinformarii si in consolidarea relatiilor europene."Tara noastra saluta deschiderea biroului ... citește toată știrea