Ilie Bolojan s-a intalnit la Palatul Cotroceni cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, si cu viceguvernatorul Cosmin Marinescu. "Tabloul macroeconomic actual este dominat de riscuri si incertitudini interne si externe"

Presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan, a primit luni, la Palatul Cotroceni, o delegatie a conducerii Bancii Nationale a Romaniei (BNR), reprezentata de Guvernatorul Mugur Isarescu si Viceguvernatorul Cosmin Marinescu, transmite Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa.Intalnirea a avut loc in contextul in care tabloul macroeconomic actual este dominat de riscuri si incertitudini interne si externe, ceea ce necesita prudenta si responsabilitate in planul politicilor ... citește toată știrea