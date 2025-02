Ilie Bolojan se suspenda din functia de membru PNL si propune numirea lui Catalin Predoiu

Ilie Bolojan anunta ca se suspenda din functia de membru al PNL si propune numirea lui Catalin Predoiu ca interimar la conducerea partidului. Totodata, Bolojan va prezenta marti o propunere pentru presedintia Senatului, potrivit news.ro."In aceasta seara am avut o sedinta pregatitoare, avand in vedere faptul ca in urma demisiei presedintelui Romaniei, presedintele Senatului ar urma sa ocupe aceasta functie in calitate de interimar. Ca atare, conform prevederilor constitutionale, nu mai poate ... citește toată știrea