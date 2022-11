Imbuteliatorul Pepsi in Romania a reusit sa convinga instanta sa-i reduca amenda aplicata cu acuzatia ca s-ar fi inteles cu alti retaileri sa-si coordoneze politica preturilor. Carrefour a recunoscut

Quadrant-Amroq Beverages SRL a obtinut in instanta, printr-o sentinta definitiva, reducerea unei amenzi pe care Consiliul Concurentei a aplicat-o in decembrie 2018, cu argumentul ca, alaturi de alti retaileri, compania, imbuteliator al Pepsi, s-ar fi inteles cu alte societati sa-si coordoneze politica de preturi.Intr-o prima faza, Quadrant-Amroq Beverages SRL s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti, care a respins cererea de anulare a sanctiunii in decembrie 2020. Profit.ro a relatat AICI. ... citeste toata stirea