Imi retrag prognoza AUR

M-am inselat. Nu sunt singurul. Au luat plasa la fel ca mine mai multi analisti si politicieni de la varful struto-camilei PSD-PNL. Dar eu unul ma grabesc sa recunosc. M-am inselat cu AUR. Nu va inregistra la alegeri performantele pentru care eu si altii am pariat.Din capul locului, fac precizarea ca am fost, sunt si voi ramane suveranist. De pe aceasta pozitie, voi sustine orice demers, orice persoana si orice formatiune politica angajata in batalia pentru o Romanie puternica, independenta si