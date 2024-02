Imperiul lui Donald Trump, sub investigatie: Fostul presedinte american este obligat sa plateasca 364 de milioane de dolari intr-un caz de frauda la New York. Judecatorul ii interzice si sa faca business in statul New York timp de trei ani

Un judecator din New York i-a ordonat lui Donald Trump si mai multor asociati de afaceri sa plateasca penalitati in valoare totala de 364 de milioane de dolari pentru fraude persistente comise de imperiul imobiliar care i-a adus fostului presedinte american faima si averea.Judecatorul Arthur Engoron i-a interzis, de asemenea, lui Trump sa mai desfasoare afaceri timp de trei ani in acest stat, dar nu a ordonat dizolvarea afacerilor sale existente in New York.Trump si compania sa, The Trump ... citește toată știrea