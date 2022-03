IN ABSENTA ALESILOR PSDConsiliul General a aprobat bugetul Capitalei

Municipiul Bucuresti va inregistra in acest an venituri de 8,8 miliarde leiConsiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, in sedinta de luni, proiectul de buget pentru anul 2022, in absenta consilierilor PSD. "Este un buget corect, realist", a apreciat primarul general, Nicusor Dan."Nu avem anvelopa pentru un buget pe care ni l-am fi dorit cu totii, dar este un buget corect, realist care sa permita, pe de o parte, acele lucruri necesare functionarii autoritatilor publice, pe de alta ... citeste toata stirea