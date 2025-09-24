In atentia cititorilor nostri: Site-ul Ziarul Financiar a fost clonat. Paginile abuzive imita designul si continutul Ziarului Financiar, dar nu au nicio legatura cu publicatia noastra

Editeaza

Dorim sa informam publicul ca in ultimele zile a aparut cel putin o pagina online care imita designul si continutul Ziarului Financiar, dar care nu au nicio legatura cu publicatia noastra.
Aceste pagini folosesc abuziv numele, sigla si stilul editorial ZF, insa nu sunt administrate de echipa noastra si pot contine informatii false sau chiar materiale periculoase pentru utilizatori.
Mai jos puteti vedea un exemplu de pagina abuziva:
a-s Va rugam sa retineti:
Mai jos puteti vedea un exemplu de pagina abuziva:

