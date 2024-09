In cadrul Raiffeisen Smart Finance, de la lansare si pana in prezent, peste 1 miion de romani au purtat peste 2,3 milioane de conversatii cu expertii bancii, asistati de solutia digitala dezvoltata de banca

Raiffeisen Smart Finance, aplicatia gandita pentru sustinerea echipei bancii in interactiunea cu clientii printr-o abordare de consultanta, ca parte a initiativei de "Banking 1:1"lansata de Raiffeisen anul trecut, s-au realizat peste 2,3 milioane de conversatii 1:1 intre peste 1 milion de romani si expertii bancii, a spus Zdenek Romanek, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank Romania, in cadrul evenimentului realizata de banca."Solutia digitala Raiffeisen Smart Finance are rezultate remarcabile. ... citește toată știrea