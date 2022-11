In ciuda crizelor, economia Romaniei va creste semnificativ in acest an, spre 5%, potrivit prognozelor

a(Trade Mark)Se intampla ca in bancurile cu care ne-am obisnuit de copii: am doua vesti, una buna si una rea. Pe care o vrei mai intai? a(Trade Mark)Vestea buna este ca economia creste puternic in acest an si nu scade semnificativ in 2023. a(Trade Mark)Vestea proasta este ca inflatia nu va cobori sub 15% in 2022 si nici sub 8% in 2023. Deci va spulbera veniturile oamenilor care traiesc din salarii cum nu s-a mai intamplat din anii '90 ai secolului trecut.Economia Romaniei va creste in 2022 ... citeste toata stirea