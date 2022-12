IN CONTEXTUL APARARII EUROPENEInvestitii in industria nationala de aparare

Guvernul a alocat in acest an 200 milioane lei pentru investitii in industria nationala de aparare, domeniu in care vanzarile au crescut de sase ori la nivelul Romarm in 2022, a declarat, ieri, Florin Spataru, ministrul Economiei, in cadrul comisiilor reunite de buget - finante din Senat si Camera Deputatilor."Vanzarile in industria de aparare au crescut de sase ori la nivelul Romarm, dar avem 400 de milioane lei in 2022, 200 de milioane din bugetul initial si peste 200 de milioane din ... citeste toata stirea