In incercarea disperata de a evita prabusirea economica totala si colapsarea sectorului imobiliar, China reduce dobanzile la creditele ipotecare

China a redus dobanda creditelor ipotecare pentru a doua oara in acest an, in timp ce banca centrala a tarii incearca sa limiteze consecintele crizei de lichiditati din sectorul imobiliar, scrie FT.Rata de baza pentru imprumuturile pe cinci ani a fost redusa luni la 4,3%, de la 4,45%, depasind prognoza mediana a economistilor chestionati de Bloomberg si egaland o reducere a ratei din luna mai, care a fost cea mai mare din istorie.Reducerea indicatorului de referinta, care se bazeaza pe ratele ... citeste toata stirea