IN MATERIE DE ENERGIESolidaritatea europeana are un inteles la Berlin si altul la Bucuresti

Dupa ce a anuntat, in septembrie, un plan de 200 de miliarde euro pentru sustinerea companiilor si populatiei, Germania a anuntat primele masuri concrete, in vreme ce corul criticilor la Bruxelles creste, initiativa Berlinului fiind considerata anticoncurentiala. Romania in schimb, cu o industrie trecuta pe linie moarta, se teme sa revina pe cont propriu la preturile reglementate in intreaga economie, fie pentru a nu-si recunoaste greselile din momentul liberalizarii, fie pentru a nu afecta