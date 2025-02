In Romania s-au nascut in cursul anului trecut 149.612 de copii, cu aproape 4% sub nivelul din 2023, iar sporul natural al populatiei s-a mentinut negativ, numarul deceselor fiind de 1,6 ori mai mare decat cel al nasterilor

In Romania s-au nascut in cursul anului trecut 149.612 de copii, indicatorul coborand sub pragul de 150.000, cu aproape 4% sub nivelul din 2023, arata datele publicate luni de INS.Sporul natural al populatiei s-a mentinut negativ, cu o diferenta de 96.400, numarul deceselor (246.012) fiind de 1,6 ori mai mare decat al nasterilor.Comparativ, in 2023 sporul natural a fost tot negativ, dar cu o diferenta de 87.974 (155.418 nou -nascuti vs 243.392 persoane decedate).In acelasi timp, in cursul ... citește toată știrea