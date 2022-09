Inainte de a intra in Romania, Hellas Direct cumpara actiuni la contracandidata sa pe piata elena

Hellas Direct, companie privata de asigurari online cu operatiuni in Grecia si Cipru si care isi pregateste intrarea in Romania, avand deja o intelegere cu Safety Broker, liderul pietei de profil, cum a anuntat din vara Profit.ro, a incheiat acum un nou acord de colaborare cu 3P Insurance, contracandidata sa pe piata elena.Cele doua companii au decis sa-si valorifice avantajele competitive si sa creeze un model modern de mediere in asigurari pentru persoane fizice, profitand de tehnologia si ... citeste toata stirea