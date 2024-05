Inca un retailer intra oficial pe piata din Romania si vrea sa deschida 200 de magazine pana la sfarsitul anului. Primul magazin a fost deschis in Bucuresti

Retailerul polonez Zabka, ce are peste 10.000 de magazine pe piata-mama, intra oficial in retailul alimentar din Romania prin deschiderea primei unitati sub brandul Froo. Acesta este brandul pe care grupul il va folosi pe piata locala.Aceasta deschidere a magazinului Froo este una "silent", mai exact magazinul este in teste din punct de vedere al proceselor si al functionarii sale, urmand a fi deschis curand si catre public, spun sursele ZF.Aceasta prima unitate este amplasata in Bucuresti, ... citește toată știrea