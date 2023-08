Un incendiu puternic a izbucnit marti in zona de nord a Capitalei, in apropiere de strada Drumul Agatului, in zona Padurii Baneasa.Pompierii din cadrul ISU Bucuresti - Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatia uscata din zona de nord a Capitalei, in apropiere de str. Drumul Agatului.Suprafata totala afectata este de aproximativ 30 de hectare.Fortele actioneaza pentru stingerea mai multor focare, ... citeste toata stirea