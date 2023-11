a(Trade Mark)Proiectul mai are nevoie de ajustari, spun cei care au lucrat la pregatirea lui, recent fiind, de altfel, destul de aproape de o noua amanare. In cele din urma, decizia a fost ca SGR sa intre in vigoare, urmand ca eventualele reglaje sa fie facute ulterior, din mers. a(Trade Mark)Ca parte din procesul de punere la punct a SGR, RetuRO, administratorul sistemului, a inaugurat luni, pe 27 noiembrie, primul centru regional de colectare a ambalajelor de bauturi, aflat in comuna ... citeste toata stirea