Rezervele de valuta si aur ale Turciei au scazut cu 17 miliarde de dolari in cele sase saptamani dinaintea alegerilor generale de duminica, in timp ce guvernul lui Recep Tayyip ErdoAan a incercat sa sustina economia si lira inainte de scrutinul foarte disputat.Tezaurul de razboi in valuta al bancii centrale a scazut cu 9,5 miliarde de dolari de la sfarsitul lunii martie pana la 12 mai, in timp ce detinerile sale de aur au scazut cu 7,9 miliarde de dolari, potrivit calculelor Financial Times pe ... citeste toata stirea