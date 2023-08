Incomingul ar urma sa creasca considerabil, la 4,6 milioane turisti straini in anul 2035, potrivit documentului "Strategia nationala a Romaniei pentru dezvoltarea turismului 2023-2035", lansat ieri in consultare publica de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).Strategia propune o crestere graduala a numarului de turisti straini in Romania astfel: 2,8 milioane in anul 2025; 3,6 milioane turisti straini in 2030; 4,6 milioane, in 2035, fata de 2,64 milioane turisti straini ... citeste toata stirea