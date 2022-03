Indexul OLX al locurilor de munca. Evolutia pietei muncii in februarie 2022: Lucratorii in productie si in logistica au fost cei mai cautati angajati, cu mai mult de 15.100 de anunturi de angajare publicate de companii

a(Trade Mark) Cererea pentru aceasta categorie de candidati a crescut cu 156% in februarie fata de luna precedenta si cu 8% fata de aceeasi luna din anul 2021 a(Trade Mark) Pe locul al doilea in topul celor mai cautate meserii a fost categoria de soferi-servicii auto-curierat, cu mai mult de 9.400 de anunturi de angajare publicate de companii in februarie, in crestere cu 42% fata de luna precedenta si cu 2% fata de februarie 2021 a(Trade Mark) In ceea ce priveste interesul candidatilor, pe ... citeste toata stirea