India inregistreaza de 24 de zile un val de caldura, cel mai lung inregistrat in aceasta tara

Un val de caldura care se inregistreaza in prezent - de 24 de zile - in India este cel mai lung inregistrat in aceasta tara, anunta directorul serviciului meteorologic indian, care avertizeaza cu privire la temperaturi tot mai nemiloase, relateaza AFP.Unele regiuni din nordul Indiei sunt prada unui val de caldura exceptional de la jumatatea lui mai, iar temperatura depaseste 45 gradeC, scrie News.ro.