Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele companiilor in lei, a continuat sa stationeze spre finalul lunii mai, ramanand in 31 mai la 6,55%. Practic, din 24 mai pana la finalul lunii mai indicele a ramas neclintit, la 6,55%. In 10 mai, BNR a decis sa mentina dobanda-cheie la 7%, precum si rata dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei ... citeste toata stirea