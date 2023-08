Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele companiilor in lei, a ramas si vineri intepenit la 6,40%. Indicele ROBOR la 3 luni a avut un trend preponderent descendent de la inceputul lui 2023, dar au fost si zile in care a stagnat, potrivit datelor BNR. Evolutia ROBOR este influentata de mai multi factori dintre care cei mai importanti se refera la politica monetara a ... citeste toata stirea