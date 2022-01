Indicele ROBOR la trei luni a facut un pas in spate coborand la 3,04%

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a facut un pas in spate ieri, dupa cresterea de marti, evolutia indicand o revenire a lichiditatii in piata interbancara.Ieri, ROBOR la trei luni a coborat la 3,04%, in timp ce marti urcase la 3,07%. Robor la 3 luni a atins pragul de 3% in ultima zi din 2021. Fata de perioada similara a anului trecut, indicele a crescut cu aproape 70%, potrivit calculelor ZF pe ... citeste toata stirea