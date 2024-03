"Indreptar" de campanie electorala pentru personalul clerical

Campaniile electorale reusesc sa tulbure lumea politica, dar efectele se resimt in toate paturile societatii. Nici slujitorii BOR nu fac exceptie. Conducerea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a aprobat un "Indreptar" care face referire la atitudinea personalului clerical vizavi de campaniile electorale si de alegerile din acest an. Indreptarul aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane "in perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative si prezidentiale din anul 2024" a ... citește toată știrea