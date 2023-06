Numarul autoturismelor produse in mai a.c. in Romania este in crestere cu aproape 30% fata de aceeasi luna a anului 2022.In luna mai 2023, au fost produse in Romania un numar de 51.125 autoturisme, o crestere de 28.38% fata de luna mai 2022, respectiv 39,822 unitati, potrivit Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania.Dintre acestea 31.929 unitati au fost ... citeste toata stirea