Inflatia a accelerat in noiembrie la 5,1%, dar ramane mai mica fata de acum un an, cand era 6,7%

Rata anuala a inflatiei a urcat in luna noiembrie la 5,1%, fata de 4,7% in octombrie, in conditiile in care serviciile s-au scumpit cu 7,5% fata de noiembrie 2023, alimentele cu 5,1% si marfurile nealimen-tare cu 4,1%, potrivit Institutului National de Statistica. Ramane insa mai mica cu 1,6 puncte procentuale fata de cat era cu un an in urma, mai releva datele statistice.Practic, cresterea inflatiei a venit ca urmare a cresterii preturilor la servicii, dupa ce, in continuare, salariile au