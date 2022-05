Inflatia in Rusia a urcat la 17,83% in aprilie, cel mai ridicat nivel de la inceputul anului 2002

Inflatia a accelerat in Rusia, in aprilie, la 17,83%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2002, potrivit datelor publicate vineri, in conditiile in care a fost stimulata de volatilitatea rublei si de sanctiunile occidentale fara precedent care au perturbat lanturile logistice, scrie Reuters.Inflatia lunara a incetinit la 1,56% in aprilie, de la 7,61% in martie, cand a inregistrat cea mai mare crestere lunara din ianuarie 1999, arata datele serviciului federal de statistica Rosstat.Inflatia a ... citeste toata stirea