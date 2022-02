Inflatia zguduie SUA: Economistii prognozeaza o crestere pana la pragul de 7,2%, cel mai ridicat nivel din 1982

Economistii se asteapta ca inflatia in SUA sa inregistreze o crestere de 7,2% in ianuarie, relateaza CNBC.IPC este raportat joi si este de asteptat sa arate o crestere lunara de 0,4%, mai lenta decat in decembrie, care a avut un plus de 0,6%. Prognoza anuala de 7,2% este cea mai mare din 1982 si este in crestere de la 7% in decembrie.Inflatia de baza, excluzand alimentele si energia, este asteptata sa creasca cu 0,4% in ianuarie sau cu 5,9% pe an, potrivit Dow Jones.IPC este esential pentru ... citeste toata stirea