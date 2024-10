INFOGRAFIC Situatia tarifelor la apa si canalizare la nivel national

Situatia tarifelor la apa si canalizare la nivel national in luna septembrie.Fata de luna august, tariful mediu la nivel national (apa + canal) este acum 12,84 lei/m3 (fara TVA).Urmareste-ne si pe Google NewsCITESTE SI Afaceri in crestere pentru Bergenbier: Asa cum era de asteptat, am navigat in continuare in ape tulburiEvenimente 7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum15 octombrie - Eveniment Profit Health.forum31 octombrie - Maratonul de Educatie ... citește toată știrea