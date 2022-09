INS a reconfirmat miercuri cresterea economica din primul semestru, la 5,8%: cea mai mare parte din acest avans a venit din consumul populatiei, cu 5,2%, urmat de variatia stocurilor si investitii. Exportul net a avut o contributie negativa, de 3,9%

Institutul National de Statistica a reconfirmat miercuri cresterea economica din T2, la 5,3%, si din primul semestru al anului, la 5,8%, fata de perioadele similare din 2021, cea mai mare parte din crestere venind din consumul final al populatiei, respectiv 5,2%, urmat de variatia stocurilor, cu 4,7%, in timp ce exportul net a avut o contributie negativa, de 3,9%.Cea mai mare pondere in formarea PIB apartine consumului populatiei, cu 70%, urmat de investitii cu 22%, in timp ce exportul net are ... citeste toata stirea